◆記者コラム・タカ番24時

ようやく野球ができる―。ソフトバンク育成2年目の河野伸一朗投手（19）は、喜びを感じながら、福岡県筑後市のファーム施設でリハビリに励む。昨年4月に左肘関節内側側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、同12月からブルペンで立ち投げを始めた。「8割くらいの力で投げている。怖さはほぼゼロに近い」とうなずく。

190センチの長身から投げ下ろす真っすぐと精度の高い変化球が魅力の左腕だ。宮崎学園高2年夏の宮崎大会では決勝での延長10回完封を含む全5試合に投げ、春夏通じて初の甲子園出場に貢献した。

ただ3年の5月に左肘を痛め、最後の夏の宮崎大会では登板できなかった。保存治療をし、秋からキャッチボールを始めていたものの、昨年、育成ドラフト5位でソフトバンクに入団後「投げていて怖さはあった」と手術を決意した。

術後4カ月は「精神的にきつかった」と明かす。球を持てないのはもちろん、体を動かすことも制限があった。それでも「けがが治ったらやり切る」と復帰後の姿を想像し、トレーニングに励んだ。体重は入団時から10キロ増の85キロだ。

「手術をしてよかった。昨年1年間は試合に出場することはできなかったが、けがと復帰を繰り返していたと思うから」

捕手を座らせての投球は2月ごろからで、リハビリ組からの復帰は4月の予定。「試合に出て自分のプレーをしたい」。昨年味わった苦しさを忘れず、マウンドに立てる日を心待ちにしている。（濱口妙華）