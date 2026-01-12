シリーズでお伝えしている熊本地震10年「あのとき私は、これから私は」。

阿蘇市の「二十歳を祝う集い」に参加した若者の思い。10歳で被災した2人の女性が人生の節目で伝えた誓いの言葉をお聞きください。





「私はいま、東京の大学でソフトボール日本一になるため、日々練習に励んでいます」

高校生にまじってグラウンドに駆け出したのは、日本体育大学のソフトボール部に所属する、下村胡桃さん(20)です。地元の熊本に帰った際に、高校生に指導を続けています。この日は恩師が監督を務める第一高校で、投げ方を教えました。





■下村胡桃さん「ソフトボールを地元で広めていくのも自分たちのためでもあるし、地元のためでもある」中学生でソフトボールを始めた下村さん。小学5年になった矢先に、阿蘇市の実家で熊本地震を経験しました。4月16日の本震では震度6弱を観測。■下村胡桃さん「揺れると思わなかったんですよ。固定されてるって思ってたらすごい揺れてて」

その直後、寝ていた母親の上にタンスが倒れてきたといいます。



■母・明美さん

「ここにタンスが引っかかったんですよ。なので隙間ができて下から抜け出せれたっていう。助かりました。偶然」



家族4人と飼い犬にけがはありませんでしたが、建物にはいまも被害の跡が残されています。





■父・将文さん

「壁紙とか残したまんまにしてるんですよ。この辺の亀裂もですね。ここの中全部倒れて。全部食器とかあるじゃない。もう全く入れない状態だった」



一時は車中泊を余儀なくされ、学校も休校になりました。あの地震からことしで10年。二十歳になった下村さんは、改めて当時の記憶と向き合っています。





■下村胡桃さん

「（熊本地震を）忘れてしまうものなのは仕方がないと思うんですけど、それに抗っていかないといけないと思うので」



年末に里帰りした下村さん。阿蘇の自然を味わいたいと、久しぶりに同級生と出かけました。一緒にいたのは、大分大学に通う幼なじみの森愛華さん(19)。被災したのは、下村さんと同じ小学校の5年生のときでした。



■森愛華さん

「地震の当時は、経験したことないことばっかりだった。私自身というよりは、周りの大人が怖いと言っていたのを強く覚えていて」



2026年元日。阿蘇神社に巫女姿の森さんがいました。ここ数年、続けているアルバイトです。



Q小さい時には家族でここに来たことも？

■森愛華さん

「背を測る石とかがあるんですけど。ああいうところで小さい時写真を撮ったりして。懐かしいなと」



家族で訪れていた「大切な場所」。地震で受けた甚大な被害から修復される神社の様子もずっと見守ってきました。



■森愛華さん

「小さい頃見てた楼門もすごく大きいなって思ってたんですけど。復活してからはまた違う迫力というか、一度崩れたからこその強さみたいなのがある」



いつも自分を迎えてくれるこの場所で、新しい年への思いを込めました。



■森愛華さん

「自分がやってみたいことに取り組める時間がたくさんあると思うので、後悔のないように一年過ごしたい」



そして、迎えたハレの日。いまはそれぞれの場所で夢に向かって進む同級生は、ともに地震を乗り越えた仲間です。下村さんはこの10年を振り返りながら、誓いの言葉を述べました。



■下村胡桃さん（誓いの言葉）

「誰も分かってくれる人がいない、周りについていけない、そんな時は同じ阿蘇の地で育った仲間がいることを思い出して頑張ってください。熊本地震や新型コロナウイルスを経験した私たちだからこそ感じた命の尊さを胸に、誓いの言葉とさせていただきます」



ともに式典の実行委員を務める森さんも、感謝と決意のメッセージを贈りました。





■森愛華さん（謝辞）

「あの時よりも大切なものが増え、自分の身は自分で守らなくてはならないいま、改めて震災の怖さと当たり前の毎日を過ごし、20年間生きてこられたことの幸せを痛感します。いつでも帰りを待ってくれている故郷があることを忘れずに、一歩ずつ前に進んでいきたい」



あのとき感じた命の尊さを、これからの人生につなげて。10年で大きくなった一歩をふるさとから踏み出します。

