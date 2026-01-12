タレントのマツコ・デラックス（53）が12日、月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、車を運転しているのに「ファスナー合流」を知らないドライバーにモノ申した。

番組では、減少する車線の先頭付近まで進み、本線の車と1台ずつ交互に合流する「ファスナー合流」を7割の人が知らなかったという「大手小町」のニュースを取り上げた。

マツコは「逆にそれ以外の合流の仕方ってあります？」と言いずっと手前の方でウインカーを出して止まっている車に対し「イライラしない？ここで入るの？みたいな所で止まっているから」と語った。

マツコが合流するのだ「先端のちょい手前くらい」と明かし、「大体みんなそこだよね。5分の4くらいがスムースよ。先の方までいかないと、あれの後ろだなみたいな確認作業があるじゃん。その時間が必要なのよ」とした。

一方、頑なに合流させないドライバーもいると語り、「ファスナー合流を知らないから？」という意見に「っていうかさ、ずっと運転していて、その暗黙の了解も気付かないやつは、もう運転しないほうがいいと思うんだけど、何十年運転すれば気付くんだよ！」と話した。

また、合流した後には「サンキュー・ハザード」を3回点滅させると明かし、人によってはスイッチを押す余裕のない人もいると言われると「そういう人は、そんな道で運転しない方がいい、本当に」としみじみと語っていた。