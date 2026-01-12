ALPHA DRIVE ONE・ゴヌ「頂点を目指せるチームになりたい」【現地レポート】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』(ボイプラ2)を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが12日、韓国・BLUESQUARE SOL TRAVEL Hallでメディアショーケースを開催。GEONWOO（ゴヌ）が、ALPHA DRIVE ONEとしての目標を語った。
【写真随時追加】ハートポーズをするジュンソ＆アルノ
GEONWOOは「寒い中、ショーケースに足を運んでくださった記者の皆さんに、心から感謝申し上げます」と気遣いつつ、「デビュー準備期間中、たくさんの撮影や、大きなステージにも立たせていただきましたが、正直、まだ実感が湧いていませんでした。ですが、こうして正式なショーケースを通してごあいさつができて、少しずつ実感が湧いてきています」と、デビュー日を迎えた心境を明かした。
報道陣から、グループ名を聞いた時の感想を問われると、GEONWOOは「（グループ名に込められた）意味が本当に素敵だと思いました。“最高を目指し、情熱と推進力で一つのチームになる”という意味を聞いて、『すごくかっこいい名前だ』と感じました。
その名前にふさわしい、頂点を目指せるチームになりたいと思いました」と力を込めた。
続けて「個人的には、一般の方々に『ALPHA DRIVE ONEなら信頼して観られるチームだ』と思っていただける存在になりたいです。そして、僕たちを応援してくださるファンの皆さんにとって、誇らしいアーティストであること。それが、僕にとっての“頂点”のひとつだと思います」と、グループスローガン「DRIVE TO THE TOP！」の真意を語った。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。 12月3日には先行公開曲「FORMULA」を3日午後6時にリリースし、きょう12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューを迎えた。
ショーケースでは、先行公開曲「FORMULA」を疾走感あふれるサウンドに負けないエネルギッシュさで披露。そして、メディア初公開となるデビューアルバムのタイトル曲「FREAK ALARM」をパフォーマンス。勢いを感じるステージとなった。
【写真随時追加】ハートポーズをするジュンソ＆アルノ
GEONWOOは「寒い中、ショーケースに足を運んでくださった記者の皆さんに、心から感謝申し上げます」と気遣いつつ、「デビュー準備期間中、たくさんの撮影や、大きなステージにも立たせていただきましたが、正直、まだ実感が湧いていませんでした。ですが、こうして正式なショーケースを通してごあいさつができて、少しずつ実感が湧いてきています」と、デビュー日を迎えた心境を明かした。
その名前にふさわしい、頂点を目指せるチームになりたいと思いました」と力を込めた。
続けて「個人的には、一般の方々に『ALPHA DRIVE ONEなら信頼して観られるチームだ』と思っていただける存在になりたいです。そして、僕たちを応援してくださるファンの皆さんにとって、誇らしいアーティストであること。それが、僕にとっての“頂点”のひとつだと思います」と、グループスローガン「DRIVE TO THE TOP！」の真意を語った。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。 12月3日には先行公開曲「FORMULA」を3日午後6時にリリースし、きょう12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューを迎えた。
ショーケースでは、先行公開曲「FORMULA」を疾走感あふれるサウンドに負けないエネルギッシュさで披露。そして、メディア初公開となるデビューアルバムのタイトル曲「FREAK ALARM」をパフォーマンス。勢いを感じるステージとなった。