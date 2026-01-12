¡Ú¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡¡»ëÅÀ¡ÛµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡È¶äÀ±¡ÉÆ¨¤·¤¿¤¬¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁêËÐ¡¡¡È¾¡Éé¤É¤³¤í¡É¤ÎÈ½ÃÇÀÕ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê2ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î12Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¾¡Éé¤À¤«¤é·ë²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤¬¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹õÀ±¤â¤¢¤ë¡£ËëÆâÉ®Æ¬¤Ç¿·»°Ìò¤òÁÀ¤¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤Î¼Î¤Æ¿È¤Î¼óÅê¤²¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¡¢¶äÀ±¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç½éÆü¤«¤éÏ¢ÇÔ¡£¤¿¤À¡¢2ÈÖ¤È¤âÁêËÐÆâÍÆ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÂÀÄ¶ÓÀï¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢º¸¤òº¹¤·¤ÆÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀµÄ¾¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¡Öº¹¤·¤¿Êý¤Ë´ó¤ì¡×¤ÏÁêËÐ¤ÎÅ´Â§¡£º¹¤·¤¿º¸¼êÂ¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Âç´Ø¤â¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µÕÅ¾¤Î¼óÅê¤²¤â¿©¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡È¤³¤³¤¬¾¡Éé¤É¤³¤í¡É¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÉé¤±¤Æ³Ð¤¨¤ëÁêËÐ¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¼¡¤«¤é¤Ï¡¢º¹¤·¤¿¡¢¤«¤¤¤Ê¤ÎÊý¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤Ï°ì»³ËÜ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤ä¤Ã¤È»×¤ï¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È±¦¤Î²¼¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Û¤É´í¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿º¸É¨¤À¡£ÎÏ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¼è¤ë¤«¤é¡¢µÕ¤ËÎÉ¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢É¨¤Î¶ñ¹ç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÆÊÅì¡Ë