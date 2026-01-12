Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡¢2Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¹õÀ±¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×²¦¾ÀïÂè1¶É¤ÇÄ©Àï¼Ô¡¦±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤ËÇÔ¤ì¤ë
¡¡¾´ý¤Î¡Ö°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×¤¬1·î11¡¦12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¡Ö³ÝÀî¾ë Æó¤Î´ÝÃã¼¼¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢23¡Ë¤¬±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤Ë137¼ê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£5Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æ²¦¾¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¹õÀ±È¯¿Ê¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤Î³«Ëë¶É¹õÀ±¤Ï2023Ç¯8·î¤Î²¦ºÂÀï°ÊÍèÌó2Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤ÎÂè2¶É¤Ï24¡¦25Æü¤ËµþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Æ£°æ²¦¾¤Ë¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð
¡¡2´üÏ¢Â³¤ÇÆ±¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬À©¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÀè¼ê¤Ç³Ñ´¹¤ï¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤ËÇ³¤¨¤ë±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤¿ºîÀï¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢Æ£°æ²¦¾¤òËÝÏ®¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÏÆ£°æ²¦¾¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤Î¸¦µæ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤Î·ãÆÍ¤¬Áý²Ã¡£ºòÇ¯¤Ï²¦¾Àï¤«¤éÂ³¤Ì¾¿ÍÀï¡¢²¦°ÌÀï¤È3¤Ä¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÇÂç·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÆ£°æ²¦¾¤¬ËÉ±Ò¤ò¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÏÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¡£Æ£°æ²¦¾¤ÎÇØÃæ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î¸¦µæ¤¬¤µ¤¯Îö¡£Æñ²ò¤ÊÃæÈ×Àï¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢¹¶¤á¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¿Æ£°æ²¦¾¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·Î®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤ÌÂç·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê½ªÈ×ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÆ£°æ²¦¾¤òÀ©°µ¡£°ìÀÚ´Ë¤ß¤Î¤Ê¤¤»Ø¤·²ó¤·¤ò¸«¤»¤ë±ÊÀ¥¶åÃÊ¤òÁ°¤Ë¡¢Æ£°æ²¦¾¤ÏÀÅ¤«¤ËÅêÎ»¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÃíÊ¸¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×Àï¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ç½éÀï¤ò¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¡¢Æ£°æ²¦¾¤Ï¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¶ì¤·¤¤´¶¤¸¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¶É¤Ï¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¾´ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç®Àï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆ£°æ²¦¾¤Î0¾¡1ÇÔ¤Ë¡£²áµî4ÅÙ¤Î²¦¾Àï³«Ëë¶É¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ²¦¾¤À¤¬¡¢½é¤á¤Æ¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤ÎÂè1¶É¹õÀ±¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÁ´È¬´§³ÍÆÀ¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤À±ÊÀ¥²¦ºÂ¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤Î²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê6²óÌÜ¡£5Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æ²¦¾¤Ï¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¼¡Àï¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£ÃíÌÜ¤ÎÂè2¶É¤Ï¡¢24¡¦25Æü¤Ë°ð²Ù¿À¼Ò¤ÎÁíËÜµÜ¡ÖÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡×¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
