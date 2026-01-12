Ｊ１鹿島は１２日、２５年シーズンとの“連覇”を目標に掲げる２月開幕の「明治安田百年構想リーグ」を前にした新体制発表を茨城・鹿嶋市内で行い、中田浩二フットボールダイレクター、新加入選手が登壇した。

＊ ＊ ＊

昨年１２月２３日に加入内定が発表されたＧＫ藤井陽登（明大）は「他のＧＫよりも、誰よりも努力することを意識して、１つ１つのプレーにこだわってやっています」と始動からの６日間を振り返った。

始動日はフィールド選手との同メニューに苦戦しながらも、ＤＦ安西幸輝による「いいね！」「そうそう！」という声がけにも励まされながら、パスコントロールのメニューで落ち着いた球出しでパスを供給。２日目以降はＧＫチームの一員として、大学の先輩にあたるＧＫ早川友基らとともに充実の汗を流している。

鹿島からオファーが届いたのは、１２月になってから。なかなか進路が決まらず、悶々とした日々を送っていたことを明かし「オファーをいただいた時はうれしかった」と振り返った。

矢板中央高時代に１年生ながら選手権の優秀選手賞に輝いた逸材は「昨年ＭＶＰの早川（友基）選手がいるので、すぐに試合に出られるとは思っていません」と背伸びすることなく、曽ケ端準コーチ率いるＧＫチームの中で、鍛練を重ねていく構え。「期待に１日でも早く応えられるようにやっていきたい」と見据えた。