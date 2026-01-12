鹿児島県西之表市・馬毛島で自衛隊基地建設が始まって、きょう1月12日で3年です。安全保障を巡る環境が急激に変化する中、基地へと変わる島の今を、元島民や漁師は複雑な思いで見つめています。

種子島の西12キロ、馬毛島へ向かう漁船。基地建設に反対する西之表市の住民ら12人です。

自衛隊基地建設が始まって3年。島は造成が進み、姿を変えつつあります。

工事用のクレーンがいくつも並ぶ中、建てられたばかりの管制塔も見えます。

（西之表市の漁師・濱田純男さん）「もう涙。悲しくて悲しくて」

国は、漁師らが権利を持つ土地「入会地」を残し、島のほとんどを買収しています。しかし、入会地に入るには手前の国有地を通る必要があります。

「私の入会地がそこにあるんだけど、そこにも行けないのはめちゃくちゃ」

防衛省は「安全確保のため、日程を調整させてほしい」として、立ち入りを許可しませんでした。

自衛隊基地の整備と、アメリカ軍空母艦載機の訓練が計画される馬毛島。基地整備の関連費は、契約ベースで総額1兆4000億円を超えます。2030年3月の完成に向けて、6000人の工事関係者が日夜、工事を進めています。

種子島で漁業を営む山下六男さん、87歳。戦後の食料難だった1950年代、19歳で馬毛島に渡り、およそ20年暮らしました。今は、工事作業員を馬毛島へ運ぶ海上タクシーを運航しています。

（山下六男さん）「この仕事（海上タクシー）は走りさえすればお金になるから安定」

（山下六男さん）「相当できたよな。（Qこうなるとは？）全然思ってなかった」

戦時中、種子島で空襲を体験した山下さん。

（山下六男さん）「ないと思うが、戦争なんか絶対したらいけない。自分たちは経験しているから、あんな怖いことは絶対だめ」

姿を変えていく馬毛島を複雑な思いで見つめています。

・