成人の日の1月12日、福岡市などで「はたちのつどい」が開かれました。今年度、二十歳を迎えるのは、2005年4月2日から2006年4月1日に生まれた人たちです。

小泉純一郎氏が掲げた「郵政解散」を受けた衆議院選挙で自民党が大勝した2005年、1グラムあたりの金の価格は、2026年1月12日の税抜き小売価格2万3270円の14分の1ほどの1619円でした。



福岡ではどんな出来事があったのでしょうか。

■記者

「緑化フェアの会場の道を挟んですぐ隣にできたのが、新しい街、照葉（てりは）の街です。」



福岡市東区の「アイランドシティ」は着工から11年後の2005年秋、まちびらきを迎え、住民の入居が始まりました。20年たった今では緑があふれ、にぎわいのある街に発展しました。

■尼崎拓朗記者

「まだまだ多くの施設や建物が建設中の九州大学新キャンパスですが、いよいよあす開校を迎えます。」



九州大学は、福岡市の六本松や箱崎などにあったキャンパスを、福岡市西区の伊都キャンパスに集約しました。2005年10月に新たな学びやでの授業が始まり、2018年まで13年かけて徐々に移転が進みました。

福岡県太宰府市に九州国立博物館が開館したのも、同じ2005年10月のことです。



東京・奈良・京都に次ぐ全国で4か所目の国立博物館で、20年間で延べ1980万人が訪れました。

■生野真吾記者

「午前5時を回りました。開港までまだ1時間ほどありますが、長い列ができています。」



2006年3月には現在の北九州空港が開港しました。24時間運用可能なほか、地場の航空会社スターフライヤーが新規参入したことも話題となりました。