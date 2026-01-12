1月12日は「成人の日」です。県内ではこの3連休、長野市や松本市など各地で二十歳の門出を祝う式典が行われました。大人の仲間入りをした若者たち。信州の二十歳の皆さんの抱負とは。



「めっちゃ久しぶり～バレー部大集合じゃん。華やかな振り袖やスーツに身を包み地元の友人たちとの再会を喜ぶ若者たち。長野市の芸術館では11日、「二十歳の門出を祝う成人式」が行われました。

芹田や古牧など9つの地区が対象で合わせて661人が参加。中学3年生のころ、修学旅行などのイベントが重なる時期にコロナ禍を経験した世代です。





成人代表の田中大和さんは中学の生徒会長だった当時を振り返り…。成人代表 田中大和さん「コロナウイルスに制限される毎日は私たちの楽しい時間を奪っていくとても苦しいものではありましたが、しかし私にとっては今につながるとても貴重な時間となりました」そんな中学時代を乗り越えた若者たち。これからの抱負は?社会人「まともに生きて長野に貢献したいなと思います」大学生「大学に進学して今1人暮らしをしているので自分の身の回りのことを自分でできるように頑張りたいです」こちらの2人は幼稚園のころからの幼なじみです。美容学生「将来は美容師になりたいです」看護学生「今までしてもらったこと返せるようにちゃんと卒業するとかできたらなって思います」2人が小学生のときの写真をお母さんが見せてくれました。あどけない表情だった子どもも今ではすっかり大人に。二十歳になった今も変わらず仲良しです。そして、多くの若者が抱負と共に語ったのは家族に対する感謝の言葉でした。看護学生「母も看護師なので看護師として立派に働いている姿を見せて恩返しになればなと思っています」大学生「（お母さんに向かって）20年間とても支えられたので今度は私がたくさん感謝の気持ちを伝えていきたいなって思います」こちらの女性が着る深緑色にウメやボタンなどの花があしらわれた振り袖。母親から譲り受けたものだといいます。母親「私の振り袖を着ているから感激でいっぱいですね。周りから慕われるような教員になってもらいたいなと思っています」長野市では10日と11日、19地区で成人式が行われました。一方、松本市のキッセイ文化ホールでは11日、「ハタチの記念式典」が行われました。成人代表の富田覚弥さんは「挑戦し続けることを大切にしてこれからの社会をけん引できるような大人になりたい」と抱負を語りました。松本市では1部と2部に分けて式が行われ、合わせて約1800人が参加しました。色鮮やかな振り袖などで華やかとなった会場。こうした中、制服を着て帽子をかぶった若者の姿が…。自衛隊の幹部自衛官を育成する神奈川県の防衛大学校に通う防大生です。防大生「自衛官になるために日々訓練と勉強を頑張っていきたいです。日本の未来を守るために頑張ります」思い描く進路や目標は人それぞれです。大学生「管理栄養士を目指す大学に通っているので4年生のときには国家試験に受かるように勉強したいと思います。頑張ります」大学生「まだ早生まれで20歳じゃないんですけど人生楽しみですね。いっぱいお金を稼いで世界一周旅行したいですね」大学生「今までは人に優しくしてもらえることが多かったので20歳になってからは人に優しく、自分から優しさを与えられるような人になりたいです」次の世代を担う二十歳の若者たち。これからの未来に期待です。