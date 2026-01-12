1月11日は、大分県の各地で20歳を祝う式典が開かれました。

大分市の式典に参加した若者たちに将来の夢や目標を聞きました。

◆20歳を迎えた人

「お父さんお母さん、二十歳になりました。ありがとう」

◆20歳を迎えた人

「大学でテニスをやっていて、今年は二十歳ということで、インカレ（全国大会）でそこで優勝できるように大分県を背負って頑張りたい」

大分市

◆20歳を迎えた人

Q袴は総額何円かかりましたか？

「40万円とか 全部入れて。30歳までは仕事を頑張って、30歳から余裕を持ってやっていきたい」

◆20歳を迎えた人

「アナウンサーを目指しているので、キラキラして可愛いアナウンサーになりたい」

◆20歳を迎えた人

「教員を目指しているので、きょう大人の自覚が増したので、子供に信頼される先生になりたい」

大分市

また、大規模な火災が起きた佐賀関出身の若者に今の思いを聞きました。

◆佐賀関出身の20歳

「地元が燃えたというニュースを聞いて、友達の家や親戚の家が大丈夫か心配した」

「今、大学で佐賀関復興へ向けての取り組みがあるので、できれば参加したい」

◆佐賀関出身の20歳

「実際に(被災地を)見たので呆然とするしかなかった」

「大変苦しい状況だがくじけず頑張っていきたい」

「佐賀関頑張るぞー」

大分市

大分県のまとめによりますと、県内では今年度、1万386人が20歳となります。

人生の1つの節目を迎え、決意を新たにした大分の若者たち。

今後の活躍を期待しています。