20歳に聞く将来の夢や目標は？「子供に信頼される先生に」佐賀関出身の若者も 大分
1月11日は、大分県の各地で20歳を祝う式典が開かれました。
大分市の式典に参加した若者たちに将来の夢や目標を聞きました。
◆20歳を迎えた人
「お父さんお母さん、二十歳になりました。ありがとう」
◆20歳を迎えた人
「大学でテニスをやっていて、今年は二十歳ということで、インカレ（全国大会）でそこで優勝できるように大分県を背負って頑張りたい」
◆20歳を迎えた人
Q袴は総額何円かかりましたか？
「40万円とか 全部入れて。30歳までは仕事を頑張って、30歳から余裕を持ってやっていきたい」
◆20歳を迎えた人
「アナウンサーを目指しているので、キラキラして可愛いアナウンサーになりたい」
◆20歳を迎えた人
「教員を目指しているので、きょう大人の自覚が増したので、子供に信頼される先生になりたい」
また、大規模な火災が起きた佐賀関出身の若者に今の思いを聞きました。
◆佐賀関出身の20歳
「地元が燃えたというニュースを聞いて、友達の家や親戚の家が大丈夫か心配した」
「今、大学で佐賀関復興へ向けての取り組みがあるので、できれば参加したい」
◆佐賀関出身の20歳
「実際に(被災地を)見たので呆然とするしかなかった」
「大変苦しい状況だがくじけず頑張っていきたい」
「佐賀関頑張るぞー」
大分県のまとめによりますと、県内では今年度、1万386人が20歳となります。
人生の1つの節目を迎え、決意を新たにした大分の若者たち。
今後の活躍を期待しています。