「フジロックフェスティバル」の公式Xが12日、この日、1月6日に死去していたことが分かったミュージシャン、音楽プロデューサー、ラジオパーソナリティーとして活躍したスマイリー原島さん（本名原島宏和＝はらしま・ひろかず）への追悼メッセージをアップした。

この日、昨年8月から闘病していた原島さんの公式Xで訃報が伝えられた。葬儀については近親者、身近な関係者で執り行われたとし、「原島が生前賜りましたご厚誼に対し、心からお礼申し上げます」と呼びかけた。

それを受け、フジロックの公式X「FUJI ROCK FESTIVAL」にはフジロック・フェスティバルスタッフ一同からの「フジロックのグリーンステージMCを長年にわたり務めてくださったスマイリー原島さんが、逝去されました。スマイリー原島さん、フジロックのMCとして、そして最高の盛り上げ役として、本当にありがとうございました。グリーンステージで『田舎へ行こう』のSEが流れたあと、朝イチに響き渡る“フ〜ジ〜ロッック！！”というあの掛け声を、今年はもう聞くことができないのですね。前夜祭の盆踊り大会での進行、ステージ裏でのたくさんのバカ話――もう一緒に笑えないと思うと、ただただ寂しいです。どうか天国から、これからのフジロックを見守ってください。苗場の空から、いつでもあの掛け声をかけてください。スマイリー原島さん心よりご冥福をお祈りします」という追悼メッセージが投稿され、原島さんの公式Xもリポストした。

1960年9月7日生まれ、熊本県熊本市出身の原島さんは、1982年にロックバンド「アクシデンツ」でデビュー。アクシデンツ解散後はラジオパーソナリティー、音楽プロデューサーとしても活躍。フジロックフェスティバルなどの音楽フェスでは、MCを務めるなどし、音楽ファンから支持を得ていた。