世の中には、女性のことをアクセサリーのような存在としか思っていない男性がいるようです。細くてキレイな女性にしか興味がない男性は、平気で失礼なことを言ってのけてしまうようで……？ 今回は、女を敵に回した男性社員の話をご紹介いたします。

「太った女に価値はない」

「休憩室で同僚たちとお昼を食べていたとき、駅前に新しくできたケーキ屋さんの話になったんです。そこから話がはずみ、『今度アフタヌーンティー行きたいね』『スイーツビュッフェも行きたい！』とスイーツの話題で盛り上がっていたら、違う部署の男性社員が『女って甘いものが本当に好きだよな』『そのくせ太ったとか嘆いてるけど、そりゃそうだろって話』と言ってきたんです。

しかも『みなさんも気をつけたほうがいいですよ』『太った女に価値はない』『俺みたいないい男を捕まえたかったら体重管理は必須ですよ』と言われて、カチンときましたね……。そして、同僚がデザートに食べようとしていたプリンを、ゴミ箱に投げ捨てたんです。この男性社員のありえない言動に、あ然としましたね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 女性を見た目でしか判断していないのかもしれませんが、こんなデリカシーのないことをよく言えますよね……。しかも人の食べようとしていたものを、勝手に捨てるなんてありえません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。