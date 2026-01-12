オリックス・バファローズに所属する宮城大弥（24）は1月10日、Instagramを更新。結婚したことを報告した。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

宮城は「新年あけましておめでとうございます」「昨年はたくさんの応援をいただき本当にありがとうございました」とファンへの感謝をつづり「私事ではございますが、このたび結婚いたしました。お相手は沖縄県出身の一般女性です」と結婚を発表した。

投稿では、青とピンクのシーサーが並んだ写真と、新郎新婦の似顔絵を公開。2体のシーサーは背番号18のオリックス仕様のユニフォームを着ており、青のシーサーには「MIYAGI」と名前が入ったオリジナルの一品となっている。

宮城はさらに「これからは夫婦で力を合わせ、より一層精進してまいります」と決意を新たにし、「今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

【画像】宮城大弥が公開した２体のオリジナルシーサー（画像は宮城大弥Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「由伸さんに結婚祝いはちゃんとねだりましたか？」「益々の活躍期待します」「隣で娘はガーンしてます」「少し寂しいですすみません！」「は？普通にショック」「息子が結婚した気持ちになります」「チョット寂しい」「奥様も素敵な方なんだろうなぁ」「ウレシーサー！！」「結婚しても推します」などコメントが寄せられた。