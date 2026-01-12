昨年12月25日に日本テレビ系で放送した「ぐるナイ」ゴチ26最終戦では、矢部浩之・小芝風花・高橋文哉の3人がクビとなる衝撃の展開に。そして、“新メンバーは2人”という発表が！果たして、今年のゴチ新メンバーは誰だ？

1月15日（木）よる7時より放送の「ぐるナイ ゴチ新メンバー発表！2時間SP」に向けて、撮れたての新メンバーAさん・Bさんのヒント動画を「ぐるナイ」公式Ｘ・日テレ公式YouTubeチャンネルにて公開。ギリギリの一問一答をぜひチェック！運動神経が良い2人の正体は俳優？声優？アーティスト？まさかのアイドル？

・番組公式X：https://ｘ.com/guru99_ntv

・日テレ公式YouTube（新メンバーAさん）：https://youtu.be/8VwGUrfX4t8

・日テレ公式YouTube（新メンバーBさん）：https://youtu.be/PhnCuiiYwNA

今年のゴチは、辛くもクビを免れた岡村隆史、ゴチ7年目突入の増田貴久（NEWS）、昨年の新メンバー・せいや（霜降り明星）＆白石麻衣の4人でスタート。今年初回のVIPチャレンジャーには北村一輝・出川哲朗が参戦し、早くも自腹レースがスタート。新年早々、高額自腹の餌食になるのは誰だ？