¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â´¶Æ°¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡¡Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç»Ë¾å½é¡È6Ëü¿Í¡É¤Î´ÑµÒ¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬½éÍ¥¾¡
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ·è¾¡ ¿ÀÂ¼³Ø±à 3-0 ¼¯Åç³Ø±à(12Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤¬12Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¤¬¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤ò3-0¤Ç²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤âÀ©¤·¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë²Æ¡¦Åß¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÇ®Àï¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢Í¥¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ÎÉôÊ¬¤ÇÀï¤¤Êý¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¡Íø¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¼¯Åç³Ø±à¤ÎÎÞ¤ò¤ß¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¡¹¤Ç¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÇÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¼¯Åç³Ø±à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇÔ¤ì¤¿¼¯Åç³Ø±à¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¯ÅÙ¤Ï¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤âµåºÝ¤ÎÉôÊ¬¤ÇÉ¬Í×¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤«¤éÀ©¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´ðËÜ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤äJ¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Á°²ó¤Î·è¾¡¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î5Ëü8347¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë6Ëü142¿Í¤Î´ÑµÒ¿ô¤òµÏ¿¡£¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢´¶Æ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢Áª¼ê¡¢¥Á¡¼¥à¤é¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î´ÑµÒ¡¢´¶Æ°¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È104²óÌÜ¤ÎÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Âç²ñ¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£