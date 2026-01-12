「フジロック」MCなど担当・スマイリー原島さん死去 65歳 昨年8月末から病気治療で入院していた
【モデルプレス＝2026/01/12】ミュージシャン・音楽プロデューサー・ラジオパーソナリティーとして活躍したスマイリー原島さんが、亡くなったことが分かった。65歳だった。12日「SMILEY’S」の公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】「フジロック」公式Xが投稿したコメント全文
公式Xは「2025年8月末から病気治療のため入院しておりました弊社代表 スマイリー原島こと原島宏和ですが、2026年1月6日 享年67、満65歳、熊本市内の病院にて家族に見守られる中、永眠いたしました」と発表。また「葬儀につきましては、 身近な関係者の方々含め近親者にて執り行いました」とし、「本日が初七日となります」と報告。「原島が生前賜りましたご厚誼に対し、心からお礼申し上げます」と記している。
また、原島さんは「FUJI ROCK FESTIVAL」でMCを担当していたことから、「FUJI ROCK FESTIVAL」公式Xも原島さんを追悼。「フジロックのグリーンステージMCを長年にわたり務めてくださったスマイリー原島さんが、逝去されました。スマイリー原島さん、フジロックのMCとして、そして最高の盛り上げ役として、本当にありがとうございました」と感謝をつづり、「どうか天国から、これからのフジロックを見守ってください。苗場の空から、いつでもあの掛け声をかけてください。スマイリー原島さん心よりご冥福をお祈りします」と偲んだ。（modelpress編集部）
【スマイリー原島に関してのご報告】
2025年8月末から病気治療のため入院しておりました
弊社代表 スマイリー原島 こと 原島宏和ですが、
2026年1月6日 享年67、満65歳、熊本市内の病院にて家族に見守られる中、
永眠いたしました。
葬儀につきましては、 身近な関係者の方々含め近親者にて執り行いました。
本日が初七日となります。
原島が生前賜りましたご厚誼に対し、心からお礼申し上げます。
2026年1月12日
有限会社スマイリーズ
【Not Sponsored 記事】
【写真】「フジロック」公式Xが投稿したコメント全文
◆スマイリー原島さん死去 65歳
公式Xは「2025年8月末から病気治療のため入院しておりました弊社代表 スマイリー原島こと原島宏和ですが、2026年1月6日 享年67、満65歳、熊本市内の病院にて家族に見守られる中、永眠いたしました」と発表。また「葬儀につきましては、 身近な関係者の方々含め近親者にて執り行いました」とし、「本日が初七日となります」と報告。「原島が生前賜りましたご厚誼に対し、心からお礼申し上げます」と記している。
◆「SMILEY’S」発表全文
【スマイリー原島に関してのご報告】
2025年8月末から病気治療のため入院しておりました
弊社代表 スマイリー原島 こと 原島宏和ですが、
2026年1月6日 享年67、満65歳、熊本市内の病院にて家族に見守られる中、
永眠いたしました。
葬儀につきましては、 身近な関係者の方々含め近親者にて執り行いました。
本日が初七日となります。
原島が生前賜りましたご厚誼に対し、心からお礼申し上げます。
2026年1月12日
有限会社スマイリーズ
【Not Sponsored 記事】