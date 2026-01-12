元日向坂46富田鈴花、愛車とのドライブショット公開「センス抜群」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】元日向坂46の富田鈴花が1月11日、自身のInstagramを更新。愛車とのドライブの様子を公開し、話題となっている。
富田は「冬は毎日ドライブ日和だね〜」とコメントし、愛車とのドライブショットを多数投稿。湘南の海を訪れた様子や、富士山の写真などドライブを満喫している様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「ドライブ日和ですね」「車のセンス抜群」「絵になる」「ドライブ楽しそう」「愛車との2ショットかっこよすぎ」「海っていいよね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆富田鈴花、愛車と湘南へ
◆富田鈴花、愛車と湘南へ
◆富田鈴花の投稿に反響
