成人の日の2026年1月12日、新成人に対して「これからの日本の政治に期待できますか」という大手リサーチ会社によるアンケートに対し56.6％（前年比の2.7倍）ができると答えたという。12日放送の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は、若者の政治への期待度が高くなった背景を話し合った。

新成人の政治への期待度が急上昇

調査結果によると、23年が18.4％、24年は14.0％、25年は20.6％と政治への期待は薄い傾向にあった。ところが突然の50％超え。いかに高市政権に期待しているかという表れだと番組が紹介。レギュラーのハイヒール・リンゴさんも手をたたいて賞賛。「すごいと思う。今まで（政治に）関係ないと思っていた若い世代がね」と話した。コメンテーターの田村淳さんも「選挙があるかどうかわからないけど、若者がこれだけ関心を持っているわけだから若者向けのメッセージも出さないと政治家が受からない」と話した。

「コメントに高市さんはすごく仕事ができるって書いていたので」

内閣支持率はFNN世論調査（2025年12月）で「支持する」が75.9％となっているが、年代別でみると20代以下は9割を超えている。式典で聞くと「みんな石破前首相をよく思ってなくて、（SNSで）切り抜きが上がってコメント欄もアンチがいっぱいいた。（SNSで）コメント見て高市さんはすごく仕事ができるって書いていたので、自分もそうだなって思う」「（高市さんへの期待度は）一番あるかなと思う。最近の大臣の中では」と好意的な意見がほとんど。

VTRを見ていた田村さんは「政治家の人が話していて、丁寧だけどあまり伝わらない難しい言葉を高市さんは使わないから、そのあたりも若者にささっているような気がします」と話した。

リンゴさんも「こんなに今の若い人たちが政治に関心を持ち始めていることがうれしいというか、いい傾向だと思う。だから今取り沙汰されている解散総選挙でどこに投票するのか。高市さんの支持率は高いが、自民党の支持率があがっていないことに対して、この人らの一票がどこにいくのかすごい興味がある」と話した。

新成人の親高市の傾向が投票行動に結びつくのかどうか、これも注目だ。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）