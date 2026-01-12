「早めにちょうだい！」義妹の図々しい【おさがり催促】にイラッ！ ──‟もらう前提”にうんざりした話

息子のおさがりを義妹に渡していた筆者の友人。感謝の言葉を受け取る一方で、ある日を境に、友人の中に小さな違和感が芽生えていきました。家族の距離感にまつわるエピソードです。

おさがりに喜んでくれる義妹

義妹には、サイズアウトした息子の洋服を何度もあげてきました。「助かる！」と笑顔になる姿を見ると、状態が良いものは取っておこうと思うようになります。

年に数回、帰省のタイミングで渡していたため、彼女も楽しみにしてくれているようでした。

しかし、その頃はまだ、「おさがり問題」が起きるとは想像もしていませんでした。

覚えた違和感

雲行きが変わったのは、「もうすぐサイズアウトするよね？ 早めにちょうだい」と言われたときでした。

確かに頻繁に会うわけではないので、次に顔を合わせる頃には、季節やサイズが合わないこともあるかもしれません。

それでも、あげる側にも手放すタイミングがあります。まだ着せたい日もあれば、洗濯や整理が追いついていないこともある。こちらの都合は、考えられていない気がしました。

さらに、義妹から驚きのひと言が飛び出します。