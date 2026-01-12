お笑いタレントのキンタロー。が１２日、「第１回ＴＯＹ ＧＡＭＥ ＣＵＰ」のゲストステージに登場した。

「野球盤３Ｄエース スーパーコントロール」、「ジェンガクラシック」などトイゲームを使った大会。思い出のゲームはＵＮＯといい、「修学旅行とかで集まってやると、不思議と仲良くなる。この人計算高いなとか、素直だなとか、ポーカーフェースなのにこんなカード持っていたのかおまえ！とか（笑）違ったパーソナリティが見えて楽しい」と懐かしんだ。最近は「大人になって恥ずかしい」とあまり遊べていないそうだが「隙あらばやりたい」と愛を語った。

ものまねで度々話題となっているキンタロー。この日も「黒ひげ危機一髪」風のメイクに、キングをイメージした王冠、衣装で“キングタロー。”として登場したが、最近娘とのやりとりで「人間の一番根本はまねされたくないんだと思った」と告白。「けっこう嫌なことやってる、嫌なことでお金を稼いでいる。嫌いにならないでください。目をつぶって喜んでくれてありがとうございます」と続けた。

この日はイベント冒頭でものまね封印も宣言したが、ゲームで攻撃されたときのリアクションを問われた際に「ひどいよ、姉さん」（「サザエさん」カツオ）、終盤のあいさつでも「笑顔の数増やしていこう。アンミカでした」と抑えることができず。「サザエさん」中島くんのものまねは小学生の理科の実験中にできたものといい、参加者に「イベント中に出来るものまねがあるかも」とアドバイスも送っていた。

今年の目標をフリップに「１時間持つお笑い」と記入。「３秒がベストコンディションだけど、今年は１時間と野心を高めに持ちたい」。目標の存在には「東京０３」をあげていた。