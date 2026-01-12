23日に召集される予定の通常国会冒頭で、衆議院を解散し、総選挙に臨む案が浮上しています。一方、野党側は選挙協力に向けた動きを加速していて、福岡を地盤とする現職議員や立候補予定者は情報収集と分析に追われています。

■自民・鬼木誠 衆院議員

「冒頭解散は想定していなかったですね。」



前回、福岡2区で立候補した自民党の鬼木さん。今回の解散案の浮上について、「寝耳に水だった」と話します。





解散すれば、新年度予算案の成立が遅れる見通しとなり、国民には大義を示し理解を得ることが重要だと指摘しました。■鬼木 衆院議員「高市首相が、本当にこれをやるんだということに専念して頑張りたいということかなと思いますので、チャレンジであれば頑張ってほしいし、私も頑張りたいと思っています。」一方、選挙で支援を受けてきた公明党は、政権を離脱しました。それでも、鬼木さんはこれまでの信頼関係を踏まえ、支援を求める考えです。■鬼木 衆議院議員「今までの長い与党を一緒にやってきたこともありますので、しっかりコミュニケーションを取って次期選挙でも力を借りられたらと思っています。」公明党の斉藤代表は12日、立憲民主党の野田代表と都内のホテルで会談しました。選挙に向けた連携を強化していくことを確認したということです。

■立憲・稲富修二 衆院議員

「あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。」



立憲民主党の稲富さんは11日、地元の会合に出席し、有権者と交流を深めていました。



高い支持率の高市政権に対し、存在感を示したい立憲民主党。「中道」をキーワードに、公明党と連携し、対抗軸を打ち出したい考えです。



■稲富 衆院議員

「できる限り中道の勢力を結集したいという思いは一緒だと思う。ただ、期間も限られていますし、できる限り協力関係ができればと思います。」



一方で、突然の解散案については、国民の生活に関わる国の予算案の成立が遅れると批判しました。



■稲富 衆院議員

「当初は（新年度）予算を通した後であろうと。それなら我々も一定の理解はできるかと思っていましたが、解散して（政治）空白が1か月もありますので、これは私は間違った選択だと思います。物価高の対策をしないといけない。それが最優先だと思います。」



福岡2区ではこれまで、5回にわたり稲富さんと自民党の鬼木さんが接戦を繰り広げてきました。

選挙となれば公明党の動向は“カギ”を握ります。



その公明党・福岡県本部の秋野さんは。



■公明・秋野公造 参院議員

「私の受け止めですが、何か新たな選挙協力が行われるといったようには今のところ捉えていません。地域に根ざした政策を実現するのは公明党だということを堂々と訴え抜いて、支持を拡大していきたいと思っています。」

そんな中、現職の2人に割って入ろうというのが、参政党の新人・木下さんです。



前回の参院選で大きく議席を伸ばした参政党。再び台風の目になれるよう、支持の拡大を目指しています。



■参政・木下敏之氏

「分厚い中間層を戻すためには日本人ファーストの主張を掲げて、早く本当に皆さんが豊かになる政策を展開していきたい。多くの方に立ち上がっていただいて、直接この国を変えようという勢いを集結していきたいと思います。」

一方で、連立の枠組みが変わったことで、選挙になれば新たな戦いの火種も浮上しています。



築上町で12日に開かれた記念式典には、福岡11区の現職で日本維新の会の村上さんと、元総務大臣で自民党の武田さんが出席しました。



与党同士の戦いも予想される中、村上さんは。



■維新・村上智信 衆院議員

「具体的な話は聞いておりません、今のところは。このタイミングで選挙があるならば、選挙区調整が間に合わないと思います。自分自身が何ができるのか、何をしたいのか、熱意を伝えていく。これが大事だと思っています。」

一方、武田さんは報道陣の問いに対して返答はありませんでした。

党勢の拡大を続けている国民民主党。前回、福岡4区で立候補した許斐さんは、福津市で開かれた消防の出初め式に現職の2人とともに参列しました。



突然の解散案について厳しく見ています。



■国民・許斐亮太郎 衆院議員

「先の参議院選挙から自民党のゴタゴタで政治空白になってしまった。ようやく臨時国会を開いた・閉じたと思ったらまた選挙かということで、自民党の党利党略によって非常に政治空白が起こってしまう。これは非常に残念です。」



注目が集まる高市首相の解散をめぐる次の発言。解散した場合の衆院選の日程は1月27日公示・2月8日投開票、2月3日公示、15日投開票が有力です。