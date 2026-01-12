ズラタン・イブラヒモビッチの息子・マクシミリアン

元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチの息子、19歳FWマクシミリアン・イブラヒモビッチが、オランダ1部アヤックスへ加入することになりそうだ。

イタリア1部ACミランからの期限付き移籍で、契約には買い取りオプションが含まれている。現地メディア「De Telegraaf」が報じている。

同メディアによると、契約期間は半年で、その後アヤックスは350万ユーロ（6億4500万円）で買い取りオプションを持っているという。将来の再売却時には一定割合をイタリアの名門クラブに支払う契約となっている。

現在、アヤックスとマクシミリアン側は「契約の詳細を詰めている段階」にある。「日曜日にアムステルダムへ渡り、月曜日にメディカルチェックを受ける予定」と報じている。加入後はトップチームで練習し、最初はアヤックスのリザーブチームでプレーすることになるようだ。

左ウインガーのマクシミリアンは2027年夏までミランと契約を結んでいる。レンタル先としていくつかのオランダのクラブを検討した中で、ミランと父親のズラタンの意向もあり、名門アヤックスでの成長を目指すことになった。

今季はミラン・フトゥーロ（リザーブチーム）で18試合に出場し、5ゴール5アシストを記録。確実にステップアップしているという。同メディアは「静かな環境の中でキャリアを築いていくための、美しいスタート地点になり得る」としている。

父親のズラタンは、スウェーデンのマルメからアヤックスへ移籍。そこで頭角を現すと、ユベントスやパリ・サンジェルマン、ACミランなど数々のビッグクラブで活躍した。スウェーデン代表では122試合で62ゴールを挙げている。父親と同じように、偉大なキャリアを築けるか注目されている。（FOOTBALL ZONE編集部）