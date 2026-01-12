地元の人たち念願の復活です。南砺市利賀地域で200年以上前から伝わる、家内安全や五穀豊穣を願う伝統行事「初午」がおととい、6年ぶりに行われました。



「乗り込んだ、乗り込んだ、お馬が乗り込んだ～」



南砺市利賀の伝統行事「初午」は、神主や馬などの役を子どもだけで行う珍しい神事で、国の選択無形民俗文化財に指定されています。



少子化と新型コロナの影響で、2020年を最後に行われていませんでしたが、今回、地元のこども民謡保存会に所属する小学生15人が新たな担い手となり、集落内の住宅や企業などを回って神事を行いました。





「ひとつ転がしゃ一千貫の俵、よいしょ！」参加した児童「最初はちょっと緊張したけど、うまくやれてうれしかった」「地元の人にとても愛されているものだと思うので、できればずっと続いていってくれたらいいなと思います」参加した児童のうち5人は、利賀に移り住んで学んでいる「山村留学」中の、富山県外出身の子どもたちです。東京から山村留学をしている児童「楽しかったし、教えてくださった方々に 感謝の気持ちを伝えられてよかった」「地域の人とちょっと触れ合えたのもよかったです」利賀に住む女性「よそから来られて、よく覚えた」児童に声をかけたのは、地元の女性です。利賀に住む女性「ばあちゃん、昔からのね、初午やから懐かしいなと思って聞いとったん。よそから来た人たち、習ってくれてありがとう」記者「初午できてよかったですね」利賀に住む女性「昔から続いているのが消えてしまったら、あいそもないから よかったよかった、頑張ってね ありがとう」「昔の人がやってたんだなとか思ったし、それをつないでいけたらいいなって思います」「ありがとうとか言ってくれて、いいことだったのかなと思ったりして、すごくうれしかったです」再開させた地元住民の有志は、初午を絶やさないよう何とか継続したいと話しています。利賀地域づくり協議会 笠原哲夫事務局長「子どもたちがいる間はやってほしいなというのが、利賀の人たちみんな思っていると思う」6年ぶりに行われた初午。地域住民の思いに県外の子どもたちも加わって、伝統を新たに紡いでいきます。