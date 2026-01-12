¼¯Åç°é¤Á¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤ÎDFÂçÀîÍ¤¸è¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡ÈÃç´Ö¡É¼¯Åç³Ø±à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï12Æü¡¢¡Ö2026¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡9Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎJ1²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿2025¥·¡¼¥º¥ó¡£²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤àÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼2Ì¾¡¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¤Î¾º³ÊÁÈ3Ì¾¤È¤¤¤¦Êä¶¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀïÎÏ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ñ¾ëÀûÉ÷¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿2025¥·¡¼¥º¥ó¡£¼¯Åç¤¬J1¤òÀ©¤·¤¿Â¾¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬J2½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡×¡¢¡ÖJ¥æ¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° 2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Î3´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12Æü¤Ë·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼¯Åç³Ø±à¤¬»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¼¯»ùÅç¸©ÂåÉ½¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¤Î·è¾¡¤ËÎ×¤ß¡¢½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤Ï3¡¼0¤ÇÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¡£¼¯Åç¡¢¿å¸Í¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â°ñ¾ëÀûÉ÷¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤«¤é¾º³Ê¤¹¤ëDFÂçÀîÍ¤¸è¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¤Ï½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¼¯Åç³Ø±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤äÍ§¿Í¤¬Á´¹ñ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÉáÃÊÆ±¤¸¶µ¼¼¤Ç¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¹ñÂÎ¤È¤«¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¸µ¡¹Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¿»°±º½Õ¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ÇÅÀ·è¤á¤¿¸å¤Ë¤Ï¾¯¤·Ï¢Íí¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼¯Åç¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢¥æ¡¼¥¹¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿»°±º¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
