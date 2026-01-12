カープの主力選手たちが、３連休中も自主トレに励んでいます。

ことしにかける選手たちの決意です。



■秋山翔吾

「オッケーまず一本。でもキツイな」

太平洋を臨む静岡県下田市のサンドスキー場です。ことし38歳になるベテランの秋山が、高さおよそ70メートルの砂山を駆け上がりました。



■秋山翔吾

「やっぱり、この距離と砂浜のところで足腰を鍛えられるのは、今しっかり走れる状況が作れてるっていうのは、逆算してやってきた甲斐があるかなと思います。」





プロ16年目を迎える秋山は、昨シーズン、若手の台頭で64試合の出場にとどまりました。目標の2000安打へ、巻き返しを誓います。

■秋山翔吾

「去年がやっぱり、思うようなシーズンにならなかったので、その悔しさも含め、どういう形で26年の結果に繋がるかなっていう、自分に対しても期待はある。いろんなものがなんか前向きに進むような1年になるように、まずはそこから自分で頑張りたいなと思います。

■坂倉将吾

「ほんとにあたたかくて、いい練習ができているなと思います。」



こちらは、高知県で自主トレ中の、プロ10年目を迎える坂倉と7年目の玉村です。

正捕手定着を目指す坂倉は、若手中心の去年秋のキャンプにも3年ぶりに参加しました。開幕戦のスタメンマスクを目標に、攻守でレベルアップを図ります。

■坂倉将吾

「まずはケガなく地元開幕出たいんで、そこに向けてしっかり調整して、1年間しっかりと戦いながらもとにかく野球を上手くなりたい、楽しくやりたいという思いで1年間頑張りたいなと思います。」



一方、玉村はマウンドの傾斜を使い投球練習をするなど、来月のキャンプインへ向け順調に仕上げています。

■玉村昇悟

「2月の最初からしっかり飛ばしていけるようにと思って、万全の状態で体がもうマックスで動けるようにと思ってやってます。今まで以上にいい成績を残せるように、しっかりとやりたいなと思ってます。」

富士山を望む静岡県の野球場で、澄み切った青空の元自主トレに打ち込むのは、ベテラン・菊池と矢野ら若手野手3人です。

プロ15年目を迎える菊池は、自らの練習の合間に若手へ積極的に指導します。頼れるベテランがチームの底上げへ惜しみなく技術を伝えます。



■菊池涼介

「負けないぞっていう気持ちもやっぱりありますし、でもやっぱこうやってお願いしますって来てくれてるのでね、僕の中で伝えられることは一生懸命伝えてますし、僕も結果が出せれるように、横にいても負けないぞという気持ちでやってます」

5年連続で参加している矢野はおととし、ゴールデングラブ賞に輝きましたが、去年は打撃が低迷。ベンチを温める機会が増えました。再びレギュラー奪取へキャンプ初日からアピールする決意です。



■矢野雅哉

「1回つかみかけたところ、また手放してしまったんで、昨年はほんとにいい経験になったなっていう、自分の中では思ってるので、昨年の悔しさっていうのを常に持ちながら、キャンプで1日目からもう勝負なので、そこでいきなりこう変わったなって思ってもらえるような、レベルアップしたした姿を見せられればいいかなと思います」

飛躍を期す若手も参加しています。去年、支配下登録を勝ち取りプロ初ヒットも記録した22歳の前川です。一流の技を身近で学び1軍定着を目指します。

■前川誠太

「色々吸収して、バッティングも守備も成長した部分を見せられるように頑張りたいです」



ベテラン・若手がそれぞれの課題と向き合う自主トレ期間。個々のレベルアップを図り、2月1日から始まるキャンプに備えます。

（2026年1月12日放送）