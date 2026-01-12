今月16日に開幕する「りそなグループ Bリーグオールスター 2026」。

大会3日目のメインイベントに出場する、長崎ゆかりの選手たちを紹介します。

オールスターゲームは、『B.BLACK』と、『B.WHITE』の2チームに分かれて行われます。

B.WHITEには「長崎ヴェルカ」から、馬場 雄大選手と川真田 紘也選手がともに、B.LEAGUE推薦で選出されています。

また B.WHITEの指揮官は、モーディ・マオールヘッドコーチが務めます。

今回は、ヴェルカのホームアリーナである「ハピネスアリーナ」で試合が行われますし、馬場選手がどんな活躍を見せてくれるのか、ムードメーカーとしてファンからの人気が高い川真田選手がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみです。

オールスターには、に長崎出身の選手が2人、選出されています。

馬場選手と川真田選手と同じB.WHITEには、B1「サンロッカーズ渋谷」に在籍する、雲仙市出身の田中 大貴選手がリーグ推薦で選ばれています。

田中選手は、長崎西高校出身。

2021年の東京オリンピックでは、日本代表のキャプテンも務めました。

今シーズンは、ここまで全30試合に先発出場し、チームをけん引しています。

そしてもう1人は、B.BLACKにリーグ推薦で選出されたB1「アルティーリ千葉」の黒川 虎徹選手です。

松浦市の志佐中学校出身で、今シーズンは全30試合に出場。

1試合平均10得点を挙げるなど、主力として活躍しています。

普段、地元の長崎でプレーする機会が少ない2人ですが、この機会に見られるのは本当に楽しみです。

黒川選手の地元 松浦市では、パブリックビューイングも行われるということです。

3日間のチケットはすでに完売となっていますが、期間中はチケットを持っていない人も無料で入場できる「Bリーグ オールスターフェス 2026」が、出島メッセ長崎で開催されます。

パブリックビューイングやステージイベント、Bリーグ最大のグッズ販売エリアが登場する予定です。

栗山さんが持っているこのユニホームが販売されるのは、会場では出島メッセのオフィシャルグッズショップだけとなっています。

また フェイスタオルなどの様々なグッズがありますので、足を運んでみるのはいかがでしょうか？

「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR FES 2026」は、16日～18日までの3日間、出島メッセ長崎で開催されます。