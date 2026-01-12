2026年1月13日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
隠し事が原因で家族ともめるかも……。オープンな気持ちで過ごそう。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
家の中でのんびりすると心が充実。趣味に熱中もおすすめ。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
まとまったお金と縁がありそう。他人には話さないように。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
友人とのチームワークが乱れがち。単独行動が◎。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
年上の男性に反発を覚えそう。でも今日はスルーして。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
おしゃれなイメージの映画を見よう。生き方の参考になるはず。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
ファッションセンスを磨くのにぴったりの日。色に焦点を当ててみて。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
遊びの予定を友人に確認してみよう。いい話が聞けそう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
外交的になれる日。新しい友達もゲットできる予感が。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
うまく伝えられないことは手紙で。スムーズに伝わるはず。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
目標のためには手段を選ばないこと。成功につながりそう。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
海外旅行が◎。今日の旅なら安全で快適なものになるはず。
