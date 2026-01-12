「顔より大きな髪型」若槻千夏、成人式当時の父とのショットに「ギャル感凄い」「顔変わらなすぎ」の声
タレントの若槻千夏さんは1月12日、自身のInstagramを更新。成人式当時の写真を公開しました。
【写真】若槻千夏、成人式当時の写真に反響！
この投稿にファンからは、「最高」「大好き」「千夏ちゃんのあらゆるセンスが本当に羨ましいです」「ちなっちゃんもかわいいけど、お父様もダンディー」「全然今と変わってないすご！」「ギャル感凄い」「今と変わらんってどういうこと」「顔変わらなすぎて、AIの画像かとおもった」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「お父様もダンディー」若槻さんは「娘が顔より大きな髪型で成人式を迎えたとしても 隣で笑顔でいれる親に私もなります」とつづり、自身の成人式当時の写真を公開しました。写真は父とのツーショットで、鮮やかな振り袖姿に大きく盛ったヘアスタイルが印象的。今とほとんど変わらないビジュアルには、驚きの声も上がっています。
「お着物とても似合っていてすてき」若槻さんは1日の投稿で、「今年のお正月は映画国宝と歌舞伎の出会いに感謝して赤のお着物を選びました」とつづり、着物姿を披露。コメントでは、「着物姿も艶やかでかわいい＆似合ってるよ〜！」「ちなっちゃんの着物姿最高！綺麗だわ」「お着物とても似合っていてすてき」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
