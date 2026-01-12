高市首相は通常国会の冒頭での解散を検討する中、13日の韓国の李在明大統領との首脳会談に向けて地元・奈良県に入っています。

高市首相はSNSを更新し、13日の首脳会談に向けて「これから秘書官たちと打ち合わせを行う」と投稿しました。高市首相はさらに、「古都奈良で、長きにわたる文化的交流も振り返りつつ、未来志向の歩みをさらに進めたい」と韓国との関係強化に意欲を示しました。

13日の首脳会談では、韓国と経済面での連携強化などを確認し、冷え込む日中関係の改善につなげていけるかがポイントになります。中国が日本への輸出規制を強化する構えを見せる中、ある首相周辺は、韓国との間で「サプライチェーン面での連携強化は必ず打ち出す」と話しています。

また、李在明大統領は先週、中国で習近平国家主席と会談したばかりです。政権幹部のひとりは「会談の様子を共有してもらい、中国への対応を議論することになる」との見通しを示しています。

また、李大統領は高市首相が地元に招く初めての外国首脳になります。ある外務省幹部は「お互いの地元など地方を訪問すると親密度が増す。胸襟を開いて意見交換できることが良さだ」と話していて、高市首相としては歓迎ムードを演出し、個人的な信頼関係の強化を図りたい狙いです。