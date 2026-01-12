元ミス・ワールド日本代表の中川知香（32）が12日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。

「ご報告」と題し、「この度第一子となる女の子を出産いたしました。母子共に健康です」と第1子女児を出産したことを報告。「出産予定日がお正月だったこともあり、今年の年末年始はずっとソワソワしながら過ごしておりました」と振りかえり、赤ちゃんの写真も公開した。

「私は自然分娩を選んだのですが、陣痛が10分間隔になったら病院へと言われていたのに、陣痛が来たと思ったらもう4分間隔！これ本陣痛？そんなことある？って思いながらしばらく様子見てたら痛みもひどくなってきてすぐ病院へ。子宮口の広がりもスムーズで順調に分娩室へ。しかしここからが長く、強烈な痛みと戦いながら3時間。後半は両脚こむら返り起こしながらいきんでました」と回想。

「出産時の痛みを実際に体験したら、男性にもわかりやすくその痛みを表現しようと思っていたのですが、無理！もうそれどころじゃない！痛くて痛くて。唸り声をあげてはイターイ！と叫ぶ。その繰り返し。多分途中意識飛んでた。すぐにまた痛みがきて意識戻されるけど」と赤裸々につづった。

「そんな痛みを乗り越え、我が子の泣き声が聞こえてきたときの感動たるや。出産を乗り越えた達成感も束の間、子育てに奮闘しながら愛しい日々を過ごしています」と現在の状況を明かし、「長くなりましたが、ご報告と出産レポートでした」と結んだ。

中川は大学時代に2015年の「ミス・ワールド」日本代表として世界大会出場。23年9月に2歳年下の一般男性と結婚。25年3月末に約10年間所属していたオスカープロモーションを退所したことを報告していた。