ALPHA DRIVE ONE・ジュンソ、デビュー当日に宣言「最高を目指して走り続けるチームに」【現地レポート】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』(ボイプラ2)を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが12日、韓国・BLUESQUARE SOL TRAVEL Hallでメディアショーケースを開催。JUNSEO（ジュンソ）が、デビュー日を迎え、決意を語った。
【写真随時追加】ハートポーズをするジュンソ＆アルノ
2曲のパフォーマンス後、JUNSEOは「ステージをご覧いただき、本当に本当にありがとうございます。『BOYS II PLANET』のファイナルが今でもとても鮮明に思い出されますが、時が流れて、こうしてALPHA DRIVE ONEのショーケースを開いていることをとても光栄に思います。これからも一生懸命頑張って、良い活動をお見せできるALPHA DRIVE ONEになります」と頼もしい姿を見せた。
そして「ALPHA DRIVE ONEという名前の通り、最高を目指して走り続けるチームになりたいです」と宣言。「その名前がより輝くように、8人全員でエネルギッシュに活動していきます」と誓った。
また、JUNSEOはWEiとしてもデビューを経験している。今回のデビューにあたって「これまでの経験が、今の自分を支えてくれています」と語り、「8人で一緒に新しい経験を積めることが、とても大切で幸せです」と幸せをかみしめた。
なお、ALPHA DRIVE ONEのデビューは、SEVENTEENのDxS（ドギョム、スングァン）と同じ日に活動開始（デビュー・カムバック）となり、さらにEXOやBTSなど、錚々たる先輩グループのカムバックも控えている。K-POPを代表するグループと同時期に活動することについての質問が飛ぶと、ジュンソは「尊敬する先輩方と同じ時期に活動できること自体が、僕たちにとって本当に光栄です。K-POPファンとしても、先輩方の素晴らしい楽曲とともに活動できることがとてもうれしいですし、『こんな素敵な後輩がいるんだ』と思っていただけるよう、全力で頑張ります」と力を込めた。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。 12月3日には先行公開曲「FORMULA」を3日午後6時にリリースし、きょう12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューを迎えた。
ショーケースでは、先行公開曲「FORMULA」を疾走感あふれるサウンドに負けないエネルギッシュさで披露。そして、メディア初公開となるデビューアルバムのタイトル曲「FREAK ALARM」をパフォーマンス。勢いを感じるステージとなった。
