2025年、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主演に始まり、映画「片思い世界」でピアノに初挑戦したり、「国宝」での演技を高く評価されたりと、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍を見せた俳優・横浜流星。2026年も広瀬すずとのW主演映画「汝、星のごとく」の公開が控えているなど、その活動に期待が高まる。

年々、熟達していく演技力でたびたび世間を驚かせる横浜だが、ブレイクのきっかけと言えば、2019年に出演した「初めて恋をした日に読む話」での、ピンク髪の不良高校生・由利匡平役だった。1月期に放送された「はじこい」で"ゆりゆり"として人気を博し、幅広い層からの支持を得ると、その1年は快進撃とも言える活躍を見せた。ドラマ放送中に公開された映画「愛唄 ー約束のナクヒトー」、"ゆりゆりロス"の中でさらなるときめきを届けた「L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。」、そして表現力の豊かさを見せつけて確固たるポジションを確立したドラマ「あなたの番ですー反撃編ー」に「4分間のマリーゴールド」。そんな2019年に横浜が出演した作品のひとつが、映画「チア男子!!」だ。

「桐島、部活やめるってよ」「何者」でも知られる直木賞作家・朝井リョウが、実在する男子チアリーディングチームをモデルに書き上げた同名小説を映像化した本作。横浜とともに中尾暢樹がW主演を務め、浅香航大、瀬戸利樹、岩谷翔吾、菅原健、小平大智という個性豊かな7人の俳優陣が、男子チアリーディング部"BREAKERS"を体当たりで熱演した。

■チアリーディングを通して成長していく大学生を横浜流星が瑞々しく演じる

横浜流星と中尾暢樹が、男子チアリーディング部を通した熱い友情を描く （C）朝井リョウ／集英社・LET'S GO BREAKERS PROJECT

道場の長男として生まれ、幼い頃から柔道を続けてきた大学生の坂東晴希(横浜)は、姉の晴子(清水くるみ)と比べて自分には柔道の才能がないことに悩んでいた。そんな中、練習中に肩を怪我したことをきっかけに、晴希は少しの間、柔道を休むことに。「これで柔道、やらなくていいかも」と、柔道から解放されることに、心のどこかで安心していた。その矢先、幼なじみで柔道も一緒にやってきた親友・一馬から「俺、柔道やめる。やりたいことがあるんだ」と告げられる。彼のやりたいこととは、前代未聞の"男子チアリーディング部"の創設だった。驚く晴希のことを、一馬は「一緒に面白いことやろうぜ」と誘うのだった。そして、一馬の母親がかつてチアリーディングをしていた時の映像を見せられ、彼と一緒に男子チアリーディング部を創ることを決意した晴希。2人は大学構内でチラシを配り、部員を集め始める...。

本作での横浜は、才能のある姉に引け目を感じていた内気な性格の晴希が、チアリーディングを通して少しずつ成長していく姿を緻密に描き出している。当初は柔道をやめてチアリーディングを始めることを家族に言い出せずにいた晴希だったが、「誰かを倒したいんじゃなくて、誰かと何かをやってみたいんだ」と姉の晴子にチアリーディングをやることへの決意を真っすぐな瞳で話したり、仲間が馬鹿にされている時には熱くなって言い返したり...と、晴希がチアリーディングという心から打ち込めるものを見つけたことによって、少しずつ逞しくなっていく過程を好演している。

晴希と一馬を中心に集まった7人の部員が、それぞれに変わりたいという思いや葛藤を抱えながら、チアリーディングに向き合っていく熱い青春ストーリー。横浜の演技にも注目しながら、楽しんでいただきたい一作だ。

文＝HOMINIS編集部

