渡邊渚「簡単に好きですとは言わないですよ」気持ちの伝え方を語る
【モデルプレス＝2026/01/12】渡邊渚が12日、レギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（「REAL VALUE」チャンネルにて19時配信）に出演した。
【写真】渡邊渚、1st写真集決定 初水着・ランジェリーカットにも挑戦
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生。国内最大級の女性読者数を擁するメディア「モデルプレス」が持つ「人をエンパワーメントする」というメディアコンセプトと、独自のインタビューメソッドを融合させ、従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開する。
今回は、株式会社EmpowerX 代表の大野将也氏、株式会社ソフィエイト代表の川島碩介氏をゲストに迎え、トークを展開した。
海外旅行の話題で、「（言語は）パッションでどうにかなる」と気持ちで乗り切る派だと宣言した渡邊。そこから「最近は日本で気持ちを伝えられた？」という質問に発展すると、「“気持ちを伝えた”とか言うと恋愛みたいになっちゃう」と笑いながらも、「割と気持ちを言うタイプ」「わかりやすく言うタイプ」と自己分析した。
特に、妹には頻繁に「可愛いね」「生きててくれてありがとう」と言っていることも告白。それでも、「簡単に好きですとは言わないですよ。言葉の重みは感じているので。伝えるべき人に『好きだよ』『愛してるよ』って伝えてます」と語り、同番組でも徐々に感情を出せるようになったと打ち明けた。
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」（集英社）を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦。9月1日にはデジタル写真集「Re：水平線」（集英社）を発売した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」
◆渡邊渚「簡単に好きですとは言わないですよ」
◆渡邊渚、フジテレビ退社後フォトエッセイで話題 初写真集も刊行
