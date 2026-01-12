「御上先生」で話題・安斉星来、ショーパンからスラリ美脚「視線が釘付けになった」「圧巻の脚線美」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】女優の安斉星来が1月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。ショートパンツを身に着けたコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳「御上先生」生徒キャスト「圧巻の脚線美」美脚ショット披露
安斉は「Seira Anzai 2026 Calendar event」とつづり、同日行われた「安斉星来 2026年カレンダー」発売記念イベントでのオフショットを複数枚公開。こうして今年も無事に発売できたこと、とても嬉しく思います」とつづり、白いシャツにグレーのショートパンツを身に着けたコーディネートで、スラリと長く細い脚がのぞいている。
また、ハッシュタグには「＠takataka0985」とフォトグラファーの木下昂一氏の撮影であることも添えている。
この投稿には「視線が釘付けになった」「圧巻の脚線美」「美が星のように輝いてる」「憧れのスタイル」「完璧な美女」といったコメントが寄せられている。。安斉は、TBS系日曜劇場「御上先生」で生徒役・小栗天音を演じ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳「御上先生」生徒キャスト「圧巻の脚線美」美脚ショット披露
◆安斉星来、ショーパンコーデ披露
安斉は「Seira Anzai 2026 Calendar event」とつづり、同日行われた「安斉星来 2026年カレンダー」発売記念イベントでのオフショットを複数枚公開。こうして今年も無事に発売できたこと、とても嬉しく思います」とつづり、白いシャツにグレーのショートパンツを身に着けたコーディネートで、スラリと長く細い脚がのぞいている。
◆安斉星来の投稿に反響
この投稿には「視線が釘付けになった」「圧巻の脚線美」「美が星のように輝いてる」「憧れのスタイル」「完璧な美女」といったコメントが寄せられている。。安斉は、TBS系日曜劇場「御上先生」で生徒役・小栗天音を演じ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】