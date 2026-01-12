AKB48新センター・伊藤百花、ニットワンピ×ブーツから美脚のぞく「冬の最強コーデ」「彼女感すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】AKB48の伊藤百花が1月11日、自身のInstagramを更新。ニットワンピース姿のオフショットを公開した。
【写真】可愛すぎるAKB新センター「天使がいる」美脚輝く白ニットワンピ姿
伊藤は「3枚目までみてねっ ふわふわなのに満足感抜群だった！！！」とつづり、プライベートショットを公開。白いニットワンピースとロングブーツを着用し、美しい脚がチラリとのぞいている。なお3枚目にはふわふわのパンケーキの写真が投稿されている。
この投稿に、ファンからは「ニットワンピは冬の最強コーデ」「ふわふわで可愛い」「天使がいる」「いつも素敵です」「彼女感すごい」「パンケーキ食べたい」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、最新67thシングルのセンターに選ばれた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
