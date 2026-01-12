巨人の育成ドラフト２位、林燦（きら）投手＝立正大＝が１２日、１３日からジャイアンツタウンで始まる新人合同自主トレを前に、休日返上の自主練習を行った。

入寮後、初の休日。ルーキーそれぞれが自分の時間を過ごす中、林はジャイアンツ球場にいた。「これまでの練習とかで体を動かしてみたんですけど、なかなか自分が思うような感覚じゃなかった。明日からいいスタート切るために、きょうは自分のペースでというか、感覚を戻すという意味で練習しに来ました」。年末年始に思うように体を動かせなかったこともあり、体の感覚が変化。鈍った感覚を取り戻すべく、傾斜を使ったトレーニングやキャッチボールに１時間、汗を流した。調整は順調で「だいぶ自分がやりたい動きだったり、感覚っていうのは少しずついい方向にいってる。意外と早めに終われました」と笑顔でうなずいた。

寮の部屋が乾燥気味だといい、午後は「加湿器を買いに行こうかな」と体調管理にも気を使う徹底ぶりを見せた右腕。「まずはけがをしないように。今は無理をする時期ではないと思うので、自分のペースをしっかり持って。アピールできる場面が来たらしっかりアピールできるように準備をしていきたい」。まずは支配下登録を目指し、少しずつ状態を上げていく。