◆全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）

神村学園ＯＢでＪ１川崎のＭＦ橘田健人（２０１６年度卒）が祝福のコメントを寄せた。（協力・川崎フロンターレ）

＊ ＊ ＊

チームはこの日から沖縄キャンプを実施しており、「トレーニング中に、スタッフの方から優勝したことを聞きました」と喜んだ。今選手権では、４日に行われた準々決勝・日大藤沢（神奈川）戦（４〇１、Ｕ等々力）を現地観戦した。「卒業して選手権に出てから、何度か観に行っている。もともとうまい選手たちが多いなという印象だったが、今年はうまい上に戦うし、誰もサボらない。本当に強いチームになったなという印象」と振り返った。

現在は川崎でボランチが中心だが、自身の高校時代を振り返り、「今とは少しタイプが違い、自由にずっと攻撃していたイメージ」だという。恩師の有村圭一郎監督から「相手を見てプレーしろと、高校に入ってずっと言われていた。相手の嫌なことをやり続けられる選手になれと。それは今でも意識している」といい、教えに感謝。「人間的な部分でも多くの指導をしてくださった。もちろんサッカーでは、３年間厳しく指導してくださったおかげで今があると思っている。感謝してもしきれない」と尊敬の念を込めた。

選手権初Ｖの快挙を達成した後輩たちに向けては「この優勝は、人生の大きな財産になったと思います。次のステップでも、この経験を生かしていければ、（将来）どういうことをやってもうまくいくと思うので頑張ってほしい」とエールを送った。

母校の活躍に刺激を受けた橘田は「神村学園が優勝して（地元では）自分の名前が弱くなってると思うので、負けないように」と冗談を言いながら、２月に開幕する特別シーズンに向け、真剣なまなざしで決意を込めた。「多くの方が応援してくださっているので、優勝して、チームとして絶対ＡＣＬＥの出場権を取りたい。まずは自分がしっかりコンディションを上げて、たくさん試合に出て、チームの勝利に貢献したい」。