去年1月、アメリカの有力紙ニューヨーク・タイムズが「行くべき52か所」のひとつに富山市を選んでから、1年が経ちました。富山市の魅力が世界に発信され、この1年で観光にはどのような変化があったのでしょうか。清水記者のリポートです。





ニューヨーク・タイムズが去年1月に発表した「2025年に行くべき52か所」。この中に、富山市が選ばれました。





富山市を推薦する記事を書いたのは、アメリカ出身のライター・写真家のクレイグ・モドさんです。クレイグさんは去年1月のインタビューで、「街の活気を感じた」と話していました。クレイグ・モドさん「ほんとに駅から降りてすぐ、街の活気をすごく感じました」富山市は料理がおいしく、街の歴史も面白い。また、編集者から「地震の被災地を支援できれば」と依頼があったといいます。クレイグ・モドさん「金沢市を推薦しても、みんな知っているからあまり意味がないと思ったので、こんなに魅力を感じる富山市が同じくらい近くに、能登半島から。車を借りて行ける場所。拠点として使えるから」清水万梨子記者「ニューヨーク・タイムズの記事で紹介された場所では、この1年、どんな変化があったのでしょうか」まちなかにある富山市ガラス美術館。紹介記事では「隈研吾さんが設計し、図書館を併設したガラス美術館は、木と光のそびえ立つ大聖堂」と評されました。先週の取材でも、ニューヨーク・タイムズをきっかけに訪れたという観光客がいました。シンガポールからの観光客「実はシンガポールから来ました。ニューヨーク・タイムズを購読しているので、そのリストを目にしました。それがきっかけで訪れたいと思ったんです」富山市ガラス美術館 土田ルリ子館長「おかげさまで、全体的にお客様が非常に増えまして。前年比のだいたい1.7倍くらいのお客様にお越しいただきました」去年の入館者は41万2000人余り。ニューヨーク・タイムズで紹介されたことで海外だけでなく国内からの入館者も増えたといいます。埼玉県からの観光客「吹き抜けがすごく開放的で、きれいだなと思いました」富山市ガラス美術館 土田ルリ子館長「飽きさせないというか、いい企画をつくり続けてと言いますか、絶やさないようにというか。活動自体は活発に続けていきたいと思っております」ニューヨーク・タイムズの記事では、 市内の飲食店も紹介されました。そのひとつがカレー店「スズキーマ」です。カレーは、その時々でいちばん食べてほしい一皿を提供しています。記事を書いたクレイグさんは、「日本とインド、2つの魂が混ざりあったような味」と評価しています。県内からの客「来ようと思ったんですけど、並んでましてなかなか来るチャンスがなくて、きょうは来ました。おいしかったですよ」この店では特に、国内からの客が増えたということです。スズキーマ店主 鈴木崇之さん「想像では外国人の方がたくさん来るのかな、とは思ってたんですけども、それ以上に県内のお客様の反響が大きかったのが、自分としては嬉しかったなという感じ。（お客さんが）来年も再来年も続いて来てくれたらなと思っております」この1年で富山市内では、外国人の宿泊者数も増えました。富山市によりますと、去年1月から10月までの外国人宿泊者数は11万7600人あまりで、前の年の同じ時期と比べ、およそ1.3倍に増えたということです。富山市 藤井市長「去年は、ある程度の外国人のお客さん来ていただいたんで、これを足掛かりに、『また行きたいよ』だとか『友達も誘っていくよ』というお客さんも相当数いらっしゃると思いますので、しっかりとこれからも外国人の方々に、富山市や富山県を楽しんでいただけるようにですね、広域観光も含めて進めてまいりたい」ニューヨーク・タイムズをきっかけに高まった注目を、継続的な観光の力にどうつなげていくのか。その取り組みが重要です。今月発表された「今年行くべき52の場所」には、日本から長崎と沖縄が選ばれました。富山市は、引き続き情報発信を強化していきたいとしています。