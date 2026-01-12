上空の寒気の影響で県内は、きのうからけさにかけて広い範囲で雪となりました。あすは、県内は広く雨や雷雨となる見込みです。



北陸地方は上空の寒気の影響を受け、けさの県内は広い範囲で雪となりました。



寒さも厳しく、最低気温は富山市で氷点下1.3度、高岡市伏木で氷点下2.1度を観測するなど、県内10の観測地点すべてで、最低気温が氷点下の冬日となりました。



日中は冬型の気圧配置が緩み、雪は次第に弱まりました。





午後5時現在の積雪は、富山市猪谷で31センチ、富山市・高岡市伏木ともに4センチなどとなっています。きょう午前中、富山市内では雪かきをする人の姿がみられました。「去年とかと比べれば、まだそんなに多くないので。まだ（雪かきが）やりやすいかなと思うんですけど」積雪が多い地域では、雪崩や屋根からの落雪などに注意が必要です。あすは低気圧の影響で県内は広く雨や雷雨となり、夜にかけて雪に変わるところもある見込みです。あす午前6時までの12時間は、平野部・山間部ともに、雪は降らない見込みです。その後、あす午後6時までの12時間に降る雪の量は、平野部で0センチ、山間部の多いところで5センチと予想されています。あさって水曜は寒気が流れ込み寒さが厳しくなりそうです。