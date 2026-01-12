きょうは成人の日です。多くの自治体では、おとといときのう、二十歳の節目を祝う式典が行われました。県出身のスポーツ選手では、東京オリンピックスケートボード女子で銅メダルを獲得した、富山市出身の中山楓奈選手や、プロ野球・楽天に所属する氷見市出身の青野拓海選手も、今年度、ニ十歳となりました。選手2人や若者に抱負を聞きました。





晴れ着やスーツに身を包み、同級生との再会を喜ぶ、今年度二十歳を迎えた若者たち。富山市の山田地域ではきのう、雪が降る中行われた式典に12人が出席しました。式では、代表の若林優奈さんが「これまで支えてもらった人への感謝の気持ちを忘れず、一歩一歩成長していけるよう努力していきたい」と感謝の思いを述べました。出席した人たちに、ニ十歳の抱負を聞きました。「率直にうれしい気持ちと、これから不安な気持ちがある」「家族の方々に支えられてきたんだな、っていうのを、いま少しずつ実感しています」「やっぱり一番は親。20年間、迷惑をいっぱいかけたけど育ててくれたので、一番感謝しています」「会社の人から認められるような、責任ある人間になりたいと思います」「介護福祉士になって、利用者さんの生活をサポートすることです」「仕事がバリバリできる、かっけえ大人になりたいです」「みんなのお手本になれるような大人になりたいです」式には、東京オリンピックのスケートボード女子で銅メダルを獲得した中山楓奈選手の姿もありました。中山楓奈選手「10代はすごく濃くて、一日一日大変だったなというのをすごい感じているんですけど、20代もそんな感じで、毎日何か目標をもって取り組めるような20代にしていければなと思います」中山選手は東京とパリ、2大会連続でオリンピックに出場していて、2年後のロサンゼルス大会への出場も期待されています。中山楓奈選手「10代じゃなくて、20代でもしっかり選手としてやっていけるっていうのを証明できるように。ロス（五輪）の時は出るだけじゃなくて、メダルも獲得して富山に持って帰れるように頑張ろうと思います」富山市のはたちの集いは今年度、3745人が対象で、2880人が出席しました。一方、東北楽天ゴールデンイーグルス所属で、プロ3年目を迎える氷見市出身の青野拓海選手も今年度、二十歳となりました。青野拓海選手「大人になるにつれて両親の偉大さに気付いたので、両親のようなあたたかい家庭を築けるように人間性を（高めたい）」勝負の3年目は、初の1軍昇格を目指します。青野拓海選手「（富山のファンへ）今年こそ1軍にいくので応援お願いします」