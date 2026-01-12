「新世代のくびれ女王」として人気を集めるグラビアアイドル・モデル、タレントの林ゆめさん(30)の2nd写真集（税込み4180円、宝島社から2026年1月15日リリース）の表紙が公開されました。



【写真】ミニTシャツの林ゆめさん

水着やランジェリー姿など、大人の色気に満ちた大胆カットを多数収録。沖縄の自然を背景に、太陽の下ではしゃぐ無邪気な笑顔から、シャワーシーンやベッドでのしっとりとした表情の悩殺カットまで、思わずドキッとすること間違いなし。林さんの魅力をぎゅっと詰め込んだ必見の一冊です。



表紙に採用されたのは濡れ髪の林さんのシャワーを浴びるシーン。豊満なバストが水をはじく健康的でセクシーなカットです。撮影では、抜群のスタイルを生かしたポージングで“新世代のくびれ女王”の名にふさわしいボディラインを披露。大人の色香を感じさせる一枚一枚が印象的です。先行公開されたカットでは、ミニTシャツのすそから下半分がはみ出したまん丸バストのシルエットは必見です。



【林ゆめさんプロフィール】

1995年10月18日生まれ。北海道出身。「世界でもっとも美しい顔100人」に3年連続でノミネート。身長168cmと恵まれたスタイルとビジュアルを武器に、誌面・モデルの活動やバラエティ番組にも多く出演。 自身の地元北海道富良野市の「ふらの観光親善大使」に任命をされ地元富良野市の PRを積極的に行っており北海道のテレビ番組にも多数出演



【表紙＆タイトル解禁】グラビアアイドル・林ゆめ、2nd 写真集

『ゆめのゆめ。』2026/1/15 発売

2026 年 1 月 15 日（木）に発売する、グラビアアイドル・林ゆめさんの 2nd 写真集

『ゆめのゆめ。』の表紙が決定しました。

「新世代のくびれ女王」として大人気のグラビアアイドル、林ゆめさんの 2nd 写真集。

20 代ラストを飾る節目の写真集となった本作の撮影地は沖縄。水着やランジェリー姿をは

じめとする、大胆で大人の色気溢れるカットを余すところなく収録しています。

沖縄の自然に囲まれて無邪気にはしゃぐ姿から、シャワーシーンやベッドシーンで魅せる

しっとりとした表情の悩殺カットまで、思わずドキッとすること間違いなしの写真集に仕

上がりました。林ゆめさんの魅力をぎゅっと詰め込んだ必見の一冊です。



【お渡し会も開催決定！】

●2026 年 1 月 17 日（土）

六本木 蔦屋書店 12 時〜

●2026 年 1 月 25 日（日）

紀伊國屋書店 グランフロント大阪店 13 時〜

【特典内容】

◆1 冊券

・写真集 1 冊（サインなし）をご本人からお渡し

◆3 冊券

・写真集 1 冊（事前サイン入り）をご本人からお渡し

・写真集 2 冊（サインなし）をスタッフからお渡し

・ランダムトレカ 2 枚（全 9 種）

・握手

◆5 冊券

・写真集 1 冊（事前サイン入り）にその場でお宛名を入れてご本人からお渡し

・写真集 4 冊（サインなし）をスタッフからお渡し

・ランダムトレカ 4 枚（全 9 種）

・お客様のスマホでツーショット撮影 1 回

・握手

◆10 冊券

・写真集 1 冊（事前サイン入り）にその場でお宛名を入れてご本人からお渡し

・写真集 9 冊（サインなし）をスタッフからお渡し

・ランダムトレカ 9 枚（全 9 種コンプリート）

・事前サイン入りポスター1 枚

・お客様のスマホでツーショット撮影 2 回

・お客様のスマホで動画撮影 10 秒（メッセージは 3 種から選択）

・握手

『林ゆめ 2nd 写真集 ゆめのゆめ。』

https://tkj.jp/book/?cd=TD070159

発売日:2026 年 1 月 15 日（木）

定価:4180 円（税込）

【ネット書店特典】

■Amazon…直筆サイン入りチェキ 40 名様（抽選）

https://www.amazon.co.jp/dp/4299070151

（※応募フォーム：https://forms.gle/LvSHiqaYtkFJovXU8）

■楽天ブックス…ポストカード

https://books.rakuten.co.jp/rb/18419218/

【林ゆめ（はやし・ゆめ）プロフィール】

1995 年 10 月 18 日生まれ。北海道出身。「世界でもっとも美しい顔 100 人」に 3 年連続で

ノミネートされ世界規模での美しさと話題に。

身長 168cm と恵まれたスタイルとビジュアルを武器に、雑誌やモデルの活動、バラエティ

番組にも多く出演。 自身の地元北海道富良野市の「ふらの観光親善大使」に任命され、地

元富良野市の PR を積極的に行っており、北海道のテレビ番組にも多数出演するなど、幅

広く活躍中。

■表紙データ・先行カット

https://5.gigafile.nu/1127-d83afe8db34c3313a26a84e3d94c0e787