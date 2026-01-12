【義母介護は専業主婦のシゴト？】「介護はわが家がやります〜！」ただし…＜第11話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第11話 遺産は総取りで！
【編集部コメント】
「介護を丸投げするなら遺産は全部頂きます！」と、初っ端から強烈な宣言をしたアサカさん。トモキさんは事前に聞いていたようですが、それでも緊張した面持ちでうつむいています。案の定みんな驚いていますが、ただひとり、長男のタダノリさんだけは反応が違う様子。なぜだかとてもお怒りのようですが、いったいどうしたのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
【編集部コメント】
