１９９８年に旧群馬町、現在の高崎市で一家３人が殺害された事件からまもなく２８年を迎えます。警察は、指名手配している男の身体的な特徴を新たに公開し、市内の商業施設で情報提供を呼びかけました。

この事件は１９９８年１月１４日、旧群馬町三ツ寺、現在の高崎市の住宅で一家３人が殺害されたものです。警察は、元トラック運転手の小暮洋史容疑者（５６）を殺人の疑いで指名手配しています。

事件から２８年となるのを前に、警察は１２日、イオンモール高崎で、小暮容疑者の顔写真を載せたポケットティッシュを配り情報提供を呼びかけました。警察は１２日から小暮容疑者の歯の治療歴をホームページに公開しました。小暮容疑者が潜伏中に歯の治療を受ける可能性があるとして、新たな情報提供を得るねらいです。

この事件では、容疑者の逮捕に結びつく有力な情報提供者に最大３００万円の報奨金が支払われます。警察によりますと事件に関する情報は、去年１２月末までに３７７７件寄せられていますが、事件解決につながる有力な手がかりは得られていません。

警察はフリーダイヤル「０１２０－５４７－５９０」を設置して引き続き情報提供を求めています。