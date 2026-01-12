¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Î©ÇÉ¤Ê¥ª¥Ã¥µ¥ó¡×¿Î²Ê°¡µ¨»Ò¡¢43ºÐÂ©»Ò¤ÈàÊì»Ò¥·¥ç¥Ã¥ÈáÈäÏª¤Ë¡Ö²¦»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÎÀ¼
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹î´ð¤ÈÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿Î²Ê°¡µ¨»Ò(72)¤¬¡¢Â©»Ò¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿Î²Ê¹î´ð(43)¤È¤ÎàÊì»Ò2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÌë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹î´ð¤ÈÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Â©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ç44ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Î©ÇÉ¤Ê¥ª¥Ã¥µ¥ó¡¢¡¢¡¢¾Ð¾Ð¡¡Êì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ©»Ò·¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡ÖÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à²¦»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¿Î²Ê¹î´ð¤Ï¡¢Êì¡¦°¡µ¨»Ò¤È2017Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾¾Êý¹°¼ù¤µ¤ó(µýÇ¯74)¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£Éã¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇàË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç19Ç¯Àä±ï¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿á¤³¤È¤äàÁòµ·¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤º¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ëá¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£