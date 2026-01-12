高市政権が衆議院を解散する案が浮上し、熊本でも驚きと衝撃が広がっています。次の衆院選に立候補を予定している人はどのように受け止めているのでしょうか。





突然、浮上した「解散報道」。

NNNの取材では、1月23日に召集予定の通常国会の冒頭で、衆議院を解散する案が政権内で上がっています。

解散となると選挙スケジュールは、1月27日に公示、2月8日の投開票。または、2月3日に公示、15日投開票の2つのパターンが想定されています。





全ての選挙区で自民党が牙城を守る熊本。一連の報道をどう見ているのでしょうか。私たちは、熊本2区選出の西野太亮氏に聞きました。

■熊本2区・西野太亮氏

「衆議院というのは文字通り"常在戦場"だと思っています。政権の枠組みという意味でも自公政権から自維政権に変わりました。それが国民の皆様いかがでしょうかという信を問うのは、私は一つの考え方として十分あり得ると思います」



一方、熊本3区選出の坂本哲志氏は、少し違った反応をみせます。





■熊本3区・坂本哲志氏

「当初驚きました。責任ある積極財政をしっかり成立させることが前提だと思っていましたので、私としては（予算案）成立後という風に思っていた。予算原案を国民の皆様方に信を問いましょうということだと思いますので、それはそれでありなのかなという気がします」



政府が組んだ来年度の予算案。仮に通常国会の冒頭で解散となれば、年度内に予算を成立することが厳しくなります。

つまり、高市政権が重要視する物価高などの経済対策に遅れが出る可能性が…。

こうしたことから、立憲民主党などの野党は、通常国会の冒頭に解散する案を批判しています。



次の衆院選の熊本1区から立候補することを決めた立憲民主党の鎌田聡氏は…。





■熊本1区に立候補 鎌田聡氏

「予算案が年度内に通らなければ様々な不都合が出てくる生活者置き去りの解散」



熊本3区での立候補を表明した社民党の橋村りか氏は。





■熊本3区に立候補 橋村りか氏

「人気が高いうちに解散して、自分たちだけで話が進められるような国会を作り替えていこうという意図が見えてしまった」



果たして衆議院の解散は…？熊本でも与野党ともに、緊張が高まっています。



【現時点で立候補を表明】

▼熊本1区

・現職 木原稔官房長官

・立憲民主党県連顧問 鎌田聡氏

・参政党 山口誠太郎氏



▼熊本2区

・現職 西野太亮氏



▼熊本3区

・自民党 坂本哲志氏

・社民党 橋村りか氏



▼熊本4区

・現職 金子恭之国土交通大臣

・日本維新の会 矢上雅義氏