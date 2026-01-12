當真あみ、20歳までの期間は「かっこいい大人になるための準備期間」新成人にもメッセージ
俳優の當真あみ（19）が12日、都内で行われた『映画ラストマン -FIRST LOVE-』大ヒット御礼！＜ファースト・ラブ＞舞台あいさつに登壇。成人の日に合わせ、新成人にメッセージを送った。
【全身ショット】まだまだ初々しい？ワンピース姿で登壇した當真あみ
昨年、18歳を迎えた當真。この日は会場入りするまでに多くの振り袖姿の人を見たといい、「表情が本当に素敵で20歳になるのが楽しみだ」と話した。
18歳から20歳までの期間は「かっこいい大人になるための準備期間という気持ち」でいるとし、「どんどんいろいろ準備して想像して大人になりたい」と語った。
その上で「みなさんも大人にならなきゃと急がず、ゆっくり楽しんで一緒に大人になっていけたら」と言葉を送った。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が昨年12月28日に放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が同24日に公開されている。舞台挨拶には當真のほか、濱田龍臣（25）も登壇した。
【全身ショット】まだまだ初々しい？ワンピース姿で登壇した當真あみ
昨年、18歳を迎えた當真。この日は会場入りするまでに多くの振り袖姿の人を見たといい、「表情が本当に素敵で20歳になるのが楽しみだ」と話した。
18歳から20歳までの期間は「かっこいい大人になるための準備期間という気持ち」でいるとし、「どんどんいろいろ準備して想像して大人になりたい」と語った。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が昨年12月28日に放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が同24日に公開されている。舞台挨拶には當真のほか、濱田龍臣（25）も登壇した。