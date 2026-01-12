スマイリー原島さん死去 65歳 昨年8月から療養中だった 『フジロック』ステージMCなど
『フジロック』をはじめとしたライブイベントでのMCなどを行っていた、ロックミュージシャンでラジオパーソナリティーのスマイリー原島さんが6日、亡くなった。65歳だった。
【写真】昨年夏にも…『フジロック』でMCを務めていたスマイリー原島さん
原島さんのXでは12日に「【スマイリー原島に関してのご報告】2025年8月末から病気治療のため入院しておりました弊社代表スマイリー原島こと原島宏和ですが、2026年1月6日享年67、満65歳、熊本市内の病院にて家族に見守られる中、永眠いたしました」と伝えた。
『フジロック』の公式Xも「フジロックのグリーンステージMCを長年にわたり務めてくださったスマイリー原島さんが、逝去されました。スマイリー原島さん、フジロックのMCとして、そして最高の盛り上げ役として、本当にありがとうございました。グリーンステージで「田舎へ行こう」のSEが流れたあと、朝イチに響き渡る「フ〜ジ〜ロッック!!」というあの掛け声を、今年はもう聞くことができないのですね」と偲んだ。
続けて「前夜祭の盆踊り大会での進行、ステージ裏でのたくさんのバカ話――
もう一緒に笑えないと思うと、ただただ寂しいです。どうか天国から、これからのフジロックを見守ってください。苗場の空から、いつでもあの掛け声をかけてください。スマイリー原島さん心よりご冥福をお祈りします。R.I.Pフジロック・フェスティバル スタッフ一同」と記されている。
