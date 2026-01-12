12日は「成人の日」。二十歳となる若者たちが新たな門出を迎えました。



日の出前の12日午前5時半、熊本市の写真スタジオでは着付けやヘアセットが行われていました。



■ロイヤルスタジオR・山川雅斗さん

「ことしは白を基調とした淡い色 目を選ばれる方、希望される方が多い」



レースやパールが付いた小物で個性を出すスタイルも…





■利用した女性

「周りのみんなは振袖などを選ぶが、ちょっとでも可愛くしようと思って袴にした」





母親の振袖「ママ振」をアレンジする人も。■利用した女性「おばあちゃんやお母さんも着てほしいっていう思いがあったの で」それぞれのこだわりがつまった華やかな装いで、晴れの日を迎えようとしていました。熊本市で開かれた「はたちの記念式典」には、2005年4月2日から2006年4月1日に生まれた若者たちが出席しました。誓いの言葉は、消防士として働く桂右京さん。

■桂右京さん

「（夢は）ほんの一握りの者のみが進むことができる熊本県防災消防航空隊、熊本県防災ヘリの隊員です。助けを求める人は待っている時間に不安が膨らみ続けます。隊員になる夢を見失わず消防士としての道を歩んでいきます」



熊本市では7213人が式典の対象者です。