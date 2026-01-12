【炎のチャレンジャー】『イライラ棒』25年ぶりのくだりに懐かしむ声「これこれ！」「令和で観れるとは…」
ウッチャンナンチャンの南原清隆とtimeleszの菊池風磨が初タッグMCを組み、25年ぶりにスケールアップして復活するテレビ朝日系バラエティー『炎のチャレンジャー』が、きょう12日午後6時30分より放送された。『電流イライラ棒』では、おなじみのくだりに懐かしむ声があふれた。
【写真】息ぴったり！ガッツポーズする南原清隆＆菊池風磨
1995年10月から2000年3月にレギュラー放送、01年1月には復活スペシャルも放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録（※ビデオリサーチ調べ 関東地区）した人気番組が復活。今回は従来の10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々と「チャレンジャー」として参戦する。
番組は『電流イライラ棒』からスタート。当時の制作者たちが、制作期間3ヶ月、製作費3000万円で作りあげたセットが登場。南原がチャレンジの前に一言はさむくだりも変わらず、意外にも初挑戦となる出川哲郎からスタートした。
その後、久本雅美・柳沢慎吾という往年のレギュラーメンバーも登場。久本のチャンレジでは、南原が「25年ぶりのセクシーポーズ！」という一言でスタートし、久本もお尻を突き出したポーズで『イライラ棒』に挑戦。
また、柳沢の登場前にはゴーグルを目にぶつけるというおなじみのくだりも見られ、ネットでは「これこれ！」「そうそう、マチャミや柳沢慎吾がまず先陣切るんだよね(笑)」「イライラ棒のマチャミのセクシーポーズ、慎吾ちゃんのゴーグルネタ見れただけでも生きててよかったー！って感じ！」「懐かしのセクシーポーズ！」「懐かしくてちょっと泣くかと思ったw」「うそ！？最初にゴーグル目に刺しちゃうやつやった！？？」「柳沢慎吾先生のイライラ棒が令和で観れるとは」など懐かしむ声が寄せられた。
チャレンジャーたちは、平成の日本を熱狂させた激ムズ名物企画『電流イライラ棒』をはじめ、『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』、『カラオケ採点10人連続チャレンジ』、『間違えたら即帰宅！ 日本縦断世界遺産クイズ』の4大企画に挑む。
